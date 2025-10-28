Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти — о Тудоре: настоящий человек с ценностями

Спаллетти — о Тудоре: настоящий человек с ценностями
Комментарии

Экс-тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением относительно Игора Тудора, уволенного с поста главного тренера «Ювентуса».

«Если нужно сказать что-то о «Ювентусе», это будет в поддержку Тудора. Игор — настоящий человек с ценностями. С такими, как он, нужно хорошо ладить: он человек с глубоким смыслом, который умеет проникать в самое сердце. Тому, кто сменит его в «Ювентусе», повезёт: он обязательно найдёт хорошо подготовленную команду. Мне жаль, что Игор сейчас переживает такой момент», — приводит слова Спалетти Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Спаллетти является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «бьянконери».

Материалы по теме
«Ювентус» обсуждает со Спалетти контрактные аспекты — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android