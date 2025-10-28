Спаллетти — о Тудоре: настоящий человек с ценностями

Экс-тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением относительно Игора Тудора, уволенного с поста главного тренера «Ювентуса».

«Если нужно сказать что-то о «Ювентусе», это будет в поддержку Тудора. Игор — настоящий человек с ценностями. С такими, как он, нужно хорошо ладить: он человек с глубоким смыслом, который умеет проникать в самое сердце. Тому, кто сменит его в «Ювентусе», повезёт: он обязательно найдёт хорошо подготовленную команду. Мне жаль, что Игор сейчас переживает такой момент», — приводит слова Спалетти Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Спаллетти является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «бьянконери».