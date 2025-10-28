Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Интера» Марко Матерацци назвал самого нелюбимого тренера в своей карьере

Бывший игрок миланского «Интера» Марко Матерацци поделился воспоминаниями о работе с Рафаэлем Бенитесом. Испанский наставник руководил чёрно-синими в 2010 году.

– Вам довелось играть под руководством таких больших тренеров, как Липпи, Моуриньо, Бенитес…
– Нет, пожалуйста, только не Бенитес. Для меня нет. Возможно, он и хороший тренер, но не для меня. У меня с ним связаны не самые лучшие воспоминания. Он мне не нравился, вот и всё. Буду честен. Люблю всех тренеров, с которыми работал, кроме него. Может, он думает так же про меня. Но я честен. Мы можем поговорить о Моуриньо, Маццоне, Купере, Липпи, но не о нём.

– В чём же причина ваших непростых отношений с Бенитесом? Это личное или он не нравился вам как тренер?
– И то, и то.

– Хорошо. Тренерские качества могут котироваться игроками по-разному. Но что было не так с человеческими качествами Бенитеса, в чём была проблема?
– У меня нет с ним проблем. Может, у него со мной тоже. Просто как человек он мне не нравится, вот и всё. Плюс не по душе его тренерский подход, — сказал Матерацци в программе DASH в сообществе Okko Спорт во «ВКонтакте».

