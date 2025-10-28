Глебов: Доку прямолинейный? Не скажу, что я супердриблёр. Эффективный — это главное

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какие игровые качества ему нравятся в вингере «Манчестер Сити» Жереми Доку.

— Вот смотри, ты сейчас сделал всё великолепно. [Повторяет финт] Вот это ты откуда взял?

— Это к вопросу о том самом игроке? Да, всё правильно, это от Доку.

— Почему он?

— Ну вот реально движение одно, а решает всё. То есть даже посмотреть: с кем-то они играли, он сделал этот финт, просто в штрафную зашёл, ударил, вратарь отбил, забили гол. И таких у него в каждом матче моментов, когда он один может троих за счёт взрывного действия обыграть, и гол приходит. Поэтому какая разница: финт, переступы, радуга или вот это движение.

— Многие говорят он прямолинейный. Ты как к этому относишься?

— Я и не спорю. Не скажу, что я супердриблёр. Прямолинейный, но эффективный — это главное, наверное. Повторюсь: он делает одно движение, но кто его может остановить с этим движением, если он быстрее всех? Он просто сделает этот финт, забьёт, а все будут говорить, что он прямолинейный, — сказал Глебов в видео на YouTube-канале «Губиньо».

Материалы по теме «Виноват». Кирилл Глебов высказался о стычке с Николаем Рассказовым

Сколько стоят молодые футболисты: