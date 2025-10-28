Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Точилин: у «Динамо» был шанс с «Зенитом», если бы пошло в атаке

Аудио-версия:
Бывший защитник столичного «Динамо» Александр Точилин высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская команда. Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Результат в матче с «Зенитом» по делу. Питерцы лучше выглядели. Но у «Динамо» был шанс. Они первыми забили. Могли и дальше развить успех, если бы у них лучше пошло в атаке. К сожалению, «Зенит» на сегодняшний день сильнее. За исключением нескольких эпизодов, не дали «Динамо» разбежаться в атаке. Так что победа «Зенита» заслуженная», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на восьмой строчке.

