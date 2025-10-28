Александр Точилин: у «Динамо» был шанс с «Зенитом», если бы пошло в атаке

Бывший защитник столичного «Динамо» Александр Точилин высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московская команда. Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:1.

«Результат в матче с «Зенитом» по делу. Питерцы лучше выглядели. Но у «Динамо» был шанс. Они первыми забили. Могли и дальше развить успех, если бы у них лучше пошло в атаке. К сожалению, «Зенит» на сегодняшний день сильнее. За исключением нескольких эпизодов, не дали «Динамо» разбежаться в атаке. Так что победа «Зенита» заслуженная», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на восьмой строчке.