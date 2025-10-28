Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак оценил игру команды в последних матчах

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак оценил игру команды в последних матчах
Комментарии

42-летний экс-футболист «Краснодара» Игорь Пикущак оценил игру команды в последних матчах.

«У «Краснодара» ничего не меняется. Есть результаты. Надо стараться выходить и брать свои очки в каждом матче. Продолжают играть, как и в том сезоне. Не вижу у команды особых изменений в игре», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 сыгранных туров Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 29 очками в активе. Ближайшими преследователями «Краснодара» являются «Локомотив» и ЦСКА, у которых по 27 очков. В следующем туре клубу с юга России предстоит встретиться с московским «Спартаком».

Материалы по теме
Игорь Ледяхов оценил шансы «Краснодара» на второе подряд чемпионство РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android