Экс-игрок «Краснодара» Пикущак оценил игру команды в последних матчах

42-летний экс-футболист «Краснодара» Игорь Пикущак оценил игру команды в последних матчах.

«У «Краснодара» ничего не меняется. Есть результаты. Надо стараться выходить и брать свои очки в каждом матче. Продолжают играть, как и в том сезоне. Не вижу у команды особых изменений в игре», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 сыгранных туров Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 29 очками в активе. Ближайшими преследователями «Краснодара» являются «Локомотив» и ЦСКА, у которых по 27 очков. В следующем туре клубу с юга России предстоит встретиться с московским «Спартаком».