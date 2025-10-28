Роналду времён «МЮ» — лучший левый вингер по версии Кирилла Глебова, Винисиус — 10-й

Крайнего нападающего ЦСКА Кирилла Глебова попросили расставить по местам 10 левых вингеров, не зная при этом, кого из них ведущие назовут следующим.

— Тьерри Анри? Это, если честно, топ-2. Мне же главный тренер недавно скинул видео, где про Тьерри Анри рассказывают, что многие футболисты считают его одним из сильнейших во французской истории. Поэтому топ-2 однозначно.

— Следующий, Роналдиньо?

— На самом деле, я не большой любитель Роналдиньо. Конечно, понимаю, что это больше такой, можно сказать, игрок для людей, для публики. Но за весь его вклад, я бы поставил его на четвёртое место.

— Третий игрок. КПД. Аршавин?

— Аршавин? Если на видео, то первый конечно (смеётся). А так, думаю, это седьмое место.

— Четвёртый, с кем тебя Егор сравнивал, ты почему-то ему напоминаешь этого футболиста — Эден Азар. Нравился он тебе?

— Эден, честно, да, очень сильный футболист. Мне кажется, если голова чуть по-другому работала бы, он мог бы добиться очень многого.

— Ты видел его интервью, в котором он рассказывал про тренировки? Где он сказал: «Вы знаете, почему я играл вот так в «Челси», было здорово? Потому что ненавидел все тренировки, и я мог кайфовать на поле только во время игры!»? Вот сколько ты в профессиональном футболе, второй год? Третий? В твоей истории были футболисты, которые приходят на тренировки и не хотят?

— Есть такие футболисты, реально, которым вообще не нужно. Ну вот был у нас Карраскаль, ему не нужно [тренироваться]. Он умеет делать, ему не важно — тренироваться один день или пять дней в неделю. Он выйдет на игру и сделает то, что он умеет. Вот мне кажется, Азар такой же. Словно ему не нужна тренировка, зачем ему делать, что-то, что он и так умеет? Сильный футболист, я бы поставил третьим.

— Интересно, здорово! Пятый — Криштиану Роналду, праймовый «МЮ» сезон-2007/2008.

— Если прайм, конечно, это №1. Потому что, столько лет быть там на первом-втором местах в мировом рейтинге. Разумеется, первое место.

— Винисиус?

— Очень противоречивый вопрос, я бы поставил 10-м. Несмотря на то как он провёл прошлый сезон, для меня 10-е место.

— Маркус Рашфорд.

— Кстати, в моменте в «Манчестер Юнайтед» был, наверное, одним из самых любимых игроков, когда он только начинал, был молодым. Ему ещё звание какое-то присвоили в Англии. Был хороший, сильный футболист. Поставлю его всё-таки восьмым, потому что есть игроки сильнее.

— Жереми Доку? №1 занят.

— Если честно, по личному мнению мог поставить его на первое место, но если сравнить с другими игроками из списка, его вклад в футбол, в «Манчестер Сити» не такой. Поэтому №9.

— На последние два слота я припас интересных людей. Неймар?

— Мне кажется, по тому, что он умел, наверное, это самый сильный игрок за последние лет 20, просто даже по набору качеств. Просто потому, что это Неймар. Он на поле умел всё. Если посмотреть его прайм, помню сезон, когда Лео Месси был на травме, выкладывали, что Неймар, условно (30+30) за 20 матчей. В списке выше него точно будут те, кто очень силён, поэтому только пятый.

— И… Франк Рибери, которого ограбили [на «Золотом мяче»] в 2013 году.

— Место уже, понятно, шестое. Но скажу, что мне многие говорили, я похож или на Роббена, или на Рибери, потому что они умели делать одно действие хорошо, одно конкретное действие на высоком уровне. Оно им построило во многом карьеры. Поэтому было какое-то такое сравнение, слышал. Это не зря называют ограблением, в тот сезон он мог заслужить «Золотой мяч». Для кого-то он точно эталонный футболист, — сказал Глебов в видео на YouTube-канале «Губиньо».

