Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нужно быть осторожными». Гвардиола высказался о сроках восстановления Родри

«Нам нужно быть осторожными». Гвардиола высказался о сроках восстановления Родри
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с клубом «Суонси Сити», который состоится 29 октября на стадионе «Суонси.ком».

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ребята, которые уделяют много времени тренировкам, должны быть готовы показать мне, себе и команде, что полностью восстановились, а также обладают необходимыми навыками. Абдукодир Хусанов готов сыграть несколько минут завтра, а Родри всё ещё нет.

На сегодняшний день мы не знаем, когда он будет готов на 100%. Сейчас он с нами тренируется частично. После тех травм, которые он получил, включая эту мышечную, нам нужно быть ещё более осторожными в этом плане», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка лиги является «Ньюкасл Юнайтед» победивший в прошлогоднем финале «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android