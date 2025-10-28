«Нам нужно быть осторожными». Гвардиола высказался о сроках восстановления Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с клубом «Суонси Сити», который состоится 29 октября на стадионе «Суонси.ком».

«Ребята, которые уделяют много времени тренировкам, должны быть готовы показать мне, себе и команде, что полностью восстановились, а также обладают необходимыми навыками. Абдукодир Хусанов готов сыграть несколько минут завтра, а Родри всё ещё нет.

На сегодняшний день мы не знаем, когда он будет готов на 100%. Сейчас он с нами тренируется частично. После тех травм, которые он получил, включая эту мышечную, нам нужно быть ещё более осторожными в этом плане», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка лиги является «Ньюкасл Юнайтед» победивший в прошлогоднем финале «Ливерпуль» со счётом 2:1.