«Он не чемпион мира, а я — да». Марко Матерацци — о сравнении с Ибрагимовичем

Бывший игрок миланского «Интера» Марко Матерацци рассказал о своих взаимоотношениях с экс-одноклубником Златаном Ибрагимовичем. Итальянский защитник и шведский нападающий выступали за чёрно-синих с 2006 по 2009 год, после чего форвард перешёл в «Барселону».

– Как-то Златан Ибрагимович сказал: «В своё время, когда я выступал за Ювентус, у нас была игра с «Интером». Марко Матерацци пошёл в единоборство, словно убийца, мне тогда хорошенько досталось. Он был суровым игроком, но это нормальная история». Марко, как вы оцениваете себя как игрока? Вы, в первую очередь боец, воин?

– Думаю, Златан тоже настоящий воин, отличный бомбардир, хороший игрок, чемпион. Но он не чемпион мира, а я – да. Всё просто.

– А какие отношения у вас сложились со Златаном?

– Он был моим одноклубником. И я ему благодарен, потому что вместе мы трижды выиграли Серию А. А затем наши пути разошлись. Надеюсь, он доволен своей карьерой, своей жизнью. За себя скажу, что я счастлив тому, какая у меня жизнь.

– Когда он сказал Жозе [Моуриньо] и партнёрам, что без него «Интер» не выиграет ни одного трофея, это как-то столкнуло вас и Златана?

– Помню, мы были тогда в Пасадене, на стадионе «Роуз Боул». И он захотел перейти в «Барселону», был настроен решительно. И тогда Моуринью сказал: «Хорошо, ты можешь ехать, мы всё выиграем без тебя, вот увидишь». И через 10 месяцев мы взяли требл с Самуэлем Это’О. И я хочу сказать спасибо Златану за это, потому что он отправился в «Барселону», а они отдали нам Самуэля. Это’О был одним из лучших игроков в той команде. И он ведь выиграл два требла подряд! Для меня он настоящая легенда.

– А кто-нибудь из «Интера» написал Златану после того, как клуб взял требл?

– Нееет. Нам это не нужно. В «Барселоне» он ведь играл вместе с Месси, Анри, со многими легендарными футболистами. Думаю, он получил хороший опыт, выступая за «Барселону». Но Златан не выиграл Лигу чемпионов. А нам посчастливилось добиться такого результата, мы взяли главный еврокубковый трофей.

– А когда Жозе узнал, что Златан собирается покинуть «Интер», он как-то пытался его остановить? Или тогда уже было всё понятно, что Златан точно уходит? Счастливого пути, Златан!

– Жозе любит и поддерживает всех своих игроков до самого конца. Но когда Златан сказал, что хочет уйти – не проблема, тогда ты нам не нужен. Тогда он моментально переключился на Это’О, поверил в него. Жозе общался с Самуэлем ещё до перехода в «Интер». Я тоже подключился, писал ему сообщения, говорил: «Ты нам нужен, приезжай». Забавно, что он не знал мой номер, поэтому обратился к Альбертини, уточнил, действительно ли это номер Марко, ведь мне нужно ответить как-то. На что Альбертини сказал, да, это номер Марко Матерацци. И тогда Самуэль написал: «Хорошо, я перехожу к вам». Он уже говорил об этом случае и не раз, — сказал Матерацци в программе DASH в сообществе Okko Спорт во «ВКонтакте».