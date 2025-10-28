«Это какой-то беспредел!» Канищев — о попытке похищения Андрея Мостового

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о попытке похищения 27-летнего полузащитника клуба Андрея Мостового.

«Безусловно, это неприятная ситуация. Что я могу об этом сказать? Я в этом точно не участвовал (смеётся). Это, безусловно, какой-то беспредел, творящийся у нас, и вообще, когда людей похищают… Крайне неправильное действие. Мостовой — молодец, что пришёл в себя, вышел на игру и дал результат. А про похищение мне сложно комментировать. Это нонсенс», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.