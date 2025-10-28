Жоау Невеш и Фабиан Руис впервые провели тренировку в общей группе после травм

Полузащитники «ПСЖ» Жоау Невеш и Фабиан Руис приняли участие в общей тренировке команды, сообщает Footmercato.

Парижский клуб предоставил своим болельщикам, а также журналистам возможность посмотреть первые 15 минут тренировки.

Невеш 17 сентября получил травму левого подколенного сухожилия во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0). Руис травмировал приводящую мышцу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» 1 октября, в котором его команда одержала победу 2:1.

29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1, «ПСЖ» предстоит сыграть с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.