Жоау Невеш и Фабиан Руис впервые провели тренировку в общей группе после травм
Поделиться
Полузащитники «ПСЖ» Жоау Невеш и Фабиан Руис приняли участие в общей тренировке команды, сообщает Footmercato.
Парижский клуб предоставил своим болельщикам, а также журналистам возможность посмотреть первые 15 минут тренировки.
Невеш 17 сентября получил травму левого подколенного сухожилия во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0). Руис травмировал приводящую мышцу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» 1 октября, в котором его команда одержала победу 2:1.
29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1, «ПСЖ» предстоит сыграть с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 28 октября 2025
-
18:11
-
18:11
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
17:09
-
17:05
-
17:02
-
16:52
-
16:48
-
16:37
-
16:35
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:14
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:47
-
15:45
-
15:37