Гендиректор «Акрона»: не знаю, где Дзюба разлагал атмосферу. Достаточно громкие заявления

Генеральный директор «Акрона» Дмитрий Клюшев рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в стане красно-чёрных.

– Практически во всех клубах Дзюба рано или поздно начинал негативно влиять на коллектив, когда уходил или когда появлялись какие-то проблемы. Но в «Акроне» возникает ощущение, что он горой стоит за команду. Это правда так?

– «Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга. Я не берусь судить, как Артём себя вёл в других командах, не знаю, где и насколько он разлагал атмосферу или нет. Это достаточно громкие заявления, которые уже, наверное, пошли в народ. СМИ тут зачастую ретранслируют не то, что происходит в действительности. Понятное дело, что Дзюба — это достаточно кликбейтная фигура. И всё плюс-минус скандальное будет тут же растиражировано. Поэтому тут могу отметить, что мы с Артёмом в абсолютно прекрасных и честных рабочих отношениях, в которы довольны друг другом, — приводит слова Клюшева Legalbet.

Дзюба выступает в составе «Акрона» с сентября 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. В течение карьеры Дзюба также играл за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Локомотив», «Томь», «Адана Демирспор» и тульский «Арсенал».

