Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона»: не знаю, где Дзюба разлагал атмосферу. Достаточно громкие заявления

Гендиректор «Акрона»: не знаю, где Дзюба разлагал атмосферу. Достаточно громкие заявления
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Дмитрий Клюшев рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в стане красно-чёрных.

– Практически во всех клубах Дзюба рано или поздно начинал негативно влиять на коллектив, когда уходил или когда появлялись какие-то проблемы. Но в «Акроне» возникает ощущение, что он горой стоит за команду. Это правда так?
– «Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга. Я не берусь судить, как Артём себя вёл в других командах, не знаю, где и насколько он разлагал атмосферу или нет. Это достаточно громкие заявления, которые уже, наверное, пошли в народ. СМИ тут зачастую ретранслируют не то, что происходит в действительности. Понятное дело, что Дзюба — это достаточно кликбейтная фигура. И всё плюс-минус скандальное будет тут же растиражировано. Поэтому тут могу отметить, что мы с Артёмом в абсолютно прекрасных и честных рабочих отношениях, в которы довольны друг другом, — приводит слова Клюшева Legalbet.

Дзюба выступает в составе «Акрона» с сентября 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. В течение карьеры Дзюба также играл за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Локомотив», «Томь», «Адана Демирспор» и тульский «Арсенал».

Материалы по теме
Артём Дзюба — об «Акроне»: мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Это очень дорого

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android