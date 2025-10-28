Скидки
Главная Футбол Новости

Максим Боков: ЦСКА — один из лидеров РПЛ по подбору футболистов

Максим Боков: ЦСКА — один из лидеров РПЛ по подбору футболистов
Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Игра ЦСКА приносит результат. Команда сбалансированная, что даёт положительные корни. Я говорил, что по подбору футболистов ЦСКА — один из лидеров РПЛ. Команда это и показывает. Но весь чемпионат впереди. Не надо ничего загадывать. Да, проиграли «Локомотиву», но свои очки всё равно возьмут», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 туров ЦСКА, заработавший 27 очков, замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков.

