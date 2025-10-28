Гвардиола высказался о состоянии здоровья Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья нападающего своей команды Эрлинга Холанда перед матчем 1/8 финала Кубка лиги со «Суонси Сити», который состоится 29 октября на стадионе «Суонси.ком».

«Эрлинга Холанда я его сегодня ещё не видел, но это был ушиб, и с каждым днём ему становится лучше. Мы потренируемся сегодня днём и посмотрим, как он себя будет чувствовать», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал одну голевую передачу.

Действующим обладателем Кубка лиги является «Ньюкасл Юнайтед» победивший в финале прошлого года «Ливерпуль» со счётом 2:1.