Глебов: футбольная мечта? Хочу попасть в список «ЗМ», быть наряду с культовыми игроками

19-летний нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о своей футбольной мечте, а также, где он видит себя через 10 лет.

«Футбольная мечта? Да я думаю это очевидно, любой футболист всегда мечтает быть в списке «Золотого мяча». Это крайне престижно, когда весь мир признаёт тебя, твои достижения, твой футбол. Поэтому, конечно, попасть туда, попасть в десятку, попасть просто в список лучших футболистов мира, быть просто наряду со всеми главными, культовыми игроками.

И быть примером для кого-то, из-за кого хотят пойти в футбол. В других странах, например во Франции или Испании, когда смотрят на Мбаппе или Ямаля, все хотят быть такими же. Так почему бы мне не стать таким игроком в России, чтобы все стали пошли по примеру заниматься футболом, спортом.

А через 10 лет, надеюсь, конечно, что всё сложится так, что окажусь где-то именно в европейской команде, чтобы показывать этот футбол, быть среди претендентов на «Золотой мяч». Чемпионат не знаю, просто хочу попасть в среду, где смогу совершенствоваться и показывать свой максимум», — сказал Глебов в видео на YouTube-канале «Губиньо».

Вингер ЦСКА Глебов назвал идеальных для себя ассистентов из РПЛ и топ-3 лиг Европы

Сколько стоят молодые футболисты:

