Экс-игрок «Интера» Марко Матерацци рассказал, почему завершил тренерскую карьеру

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци рассказал, почему решил завершить тренерскую карьеру после работы в индийском клубе «Ченнайин». Экс-защитник руководил командой с 2014 по 2017 год.

– Почему после Индии вы больше нигде не тренировали?

– Когда я был в Индии, только начинал свой путь как тренер, а люди, в свою очередь, хотели учиться. У меня был контракт на три года, но по истечению контракта некоторые люди в тот момент думали, что они уже лучше, чем я, как тренер. И тогда я сказал: «Спасибо, до свидания». И вернулся домой. Если нет желания работать дальше, ещё год или два, спасибо за возможность, но это не по мне, когда за моей спиной кто-то стоит и говорит, что мне делать. Мне нужно, чтобы я мог на 100% погрузиться в работу. Мне это не нужно, ведь я приобрёл опыт в Италии. С другой стороны, возможно, именно по этой причине я и не начал свой тренерский путь в родной для меня стране. Всегда хотел быть ответственным за процесс, чтобы был только я, без лишних людей за моей спиной.

– Спасибо за столь честный ответ. Потому что иногда, когда смотришь на некоторых тренеров, они совершенно не выглядят счастливыми. Может быть, у них нет внутреннего ощущения, что они были рождены для этой работы.

– Может быть, я и был рождён для этого. Но правда в том, что я хотел тренировать и получать опыт на основе своих ошибок, своей работы. В тот момент, когда рядом были люди, которые хотели делать мою работу за меня, я сказал себе, что, наверное, сейчас мне лучше быть рядом со своей семьей в Италии, что так будет лучше. И по итогу так и сделал, — сказал Матерацци в программе DASH в сообществе Okko Спорт во «ВКонтакте».