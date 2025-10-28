Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Луис Энрике рассказал о конкуренции Шевалье и Сафонова

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уклончиво высказался о конкуренции между вратарями своей команды Люкой Шевалье и Матвеем Сафоновым.

«Бывает по-разному. Сегодня ситуация положительная, завтра может быть отрицательной. Я стремлюсь сделать так, чтобы это пошло на пользу команде. Ни у кого нет гарантированного места в составе. Всё зависит от уровня игры конкретного футболиста», — приводит слова Энрике Footmercato.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в 2024 году. В текущем сезоне игрок ни разу не выходил на поле. Последний раз россиянин играл 24 мая в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0). Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

