«Мы всё профукали». Канчельскис высказался о главных проблемах российского футбола

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об основных проблемах отечественного футбола. В частности, экс-игрок отметил исчезновение традиций, системы и идей.

— У нас Стрельцов в 18 лет уже играл за сборную СССР. Раньше в 20 лет уже уезжали играть в Европу. Хорошие у нас футболисты были в то время. Я вот в 22 года уже играл в основном составе «Манчестер Юнайтед». А у нас сейчас в 22-23 считаются молодыми и перспективными. И счастье, если этот футболист играет в какой-нибудь хорошей команде, как «Локомотив» или «Спартак». Вот таких ребят сейчас считают перспективными. Ну какой же это перспективный? Ребят, вы на что равняетесь? На кого? Посмотрите, в Европе люди в 18-20 лет уже Лигу чемпионов и чемпионаты мира выигрывают. Хотя на это равняться не нужно. Равняться нужно на того же Стрельцова, хотя сейчас, наверное, его многие даже не знают. Но он в таком юном возрасте уже был в основе сборной СССР и выигрывал Олимпиаду. Это же о чём-то говорит.

– А где тогда наш футбол не туда свернул? Почему сейчас не так, как раньше?

– Всё очень просто. После распада СССР у нас пропали традиции, система и идеи. Как бы плохо ни говорили про те времена. Тогда это всё было. Раньше мы выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, занимали призовые места, выигрывали юношеские и юниорские крупные турниры. И это было до 1990-го года. После этого посмотрите на наш чемпионат. На международной арене успехов добились только «Зенит» и ЦСКА. О каком прогрессе мы тогда говорим? Мы всё профукали, всё потеряли. Наращивать и нагонять это всё будет очень тяжело. На это понадобится немало времени. 72 года у нас была единая система, а сейчас всё вразнобой. Раньше вот было три главных принципа: система, идея, традиции. А сейчас у нас лебедь, рак и щука, как в басне Крылова. Вот у меня такое мнение. Я так вижу ситуацию. Кто-то может со мной быть не согласен, — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

