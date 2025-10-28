«Каждая метла по-новому метёт». Канищев — о работе Челестини в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Повторюсь, эту команду делал Николич. Это его заслуга. Челестини должен руль, который взял, не упускать из рук и дальше работать. Он не портит и не мешает команде, не перестраивает её на свой лад, он дорабатывает, что было сделано раньше. Вот и результат. Есть хорошая поговорка: «Каждая метла по-новому метёт». Вот Челестини не стал ничего переделывать и кардинально менять, добавил только кое-каких футболистов. И игра ЦСКА смотрится очень гармонично и качественно. Главное, чтобы им хватило сил и ресурсов на скамейке, чтобы был кадровый баланс», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.