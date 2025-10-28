Скидки
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Мэйсону Гринвуду — TEAMTalk

Комментарии

24-летний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Тоттэнхэма», сообщает TEAMTalk.

Гринвуд стал серьёзным кандидатом для «Тоттенхэма», так как клуб из Северного Лондона ищет динамичного игрока для усиления своих атакующих возможностей перед следующим сезоном.

Конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за игрока могут составить «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Вест Хэм Юнайтед».

Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года за € 25 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 40 млн.

