Прокуратура вызвала «Барселону» в суд и запросила оригиналы платежей по «делу Негрейры»

Прокуратура Испании вызвала в суд «Барселону» по «делу Негрейры» в качестве подозреваемого в совершении преступления. По требованию правоохранительных органов судья также обязал каталонский клуб передать оригиналы контрактов с компаниями Dasnil 95 SL и Nilsad SCP, принадлежавших бывшему вице-президенту технического комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейре. От имени клуба выступит вице-президент сине-гранатовых Елена Форт, заседание состоится 27 января. Об этом сообщает издание AS.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве. Летом 2025 года антикоррупционные структуры Испании вызвали в суд президента «Барселоны» Жоана Лапорту и двух бывших тренеров каталонской команды, Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде, для дачи показаний в качестве свидетелей.