Sport.es: «Барселона» думает, что «Реал» мог заказать клеветническую кампанию против Ямаля

В «Барселоне» предполагают, что мадридский «Реал» мог заказать клеветническую кампанию, направленную против 18-летнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, по мнению каталонского клуба, «сливочные» опасаются, что Ямаль может доставить им проблемы на футбольном поле, как ранее это делал нападающий Лионель Месси. По этой причине «Барселона» намерена сделать всё возможное, чтобы защитить 18-летнего игрока.

Сине-гранатовые также планируют как можно скорее прекратить разговоры о Ямале в контексте событий минувшего «эль класико». В «Барселоне» считают, что нужно перевернуть эту страницу и сосредоточиться на восстановлении нападающего после травмы.

Чем уникален Ламин Ямаль: