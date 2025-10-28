Обамеянг — о Паваре: мы с ним на одной волне

36-летний нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своём одноклубнике, защитнике Бенжамене Паваре, который допустил ряд результативных ошибок в матчах со «Спортингом» в Лиге чемпионов (1:2), а затем с «Лансом» в Лиге 1 (1:2).
«Это его стиль игры в футбол. Он очень честный человек, так что меня это не удивляет. Мы с ним на одной волне. Таков футбол. Бывают периоды, когда дела идут не очень хорошо. Но я уверен, что он выкладывается в полную силу. Никто его не обвиняет, по крайней мере, я», — приводит слова Обамеянга Footmercato.
«Спортинг» забил победный мяч после рикошета от Павара. В матче с «Лансом» футболист заработал пенальти в ворота своей команды, который реализовал нападающий Одсонн Эдуар, а затем отметился автоголом на 53-й минуте.
- 28 октября 2025
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:11
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
17:09