Игрок ЦСКА Гайч назвал главное отличие Москвы от регионов

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, арендованный «Крыльями Советов», ответил на вопрос о разнице жизни между Москвой и другими регионами России.

– Почувствовал разницу между Москвой и регионами?

– Да! Разница между Москвой и другими регионами России очень большая. Есть вещи, которые в других городах обстоят совершенно по-другому. Но хорошие стороны есть в каждом регионе. Как человеку извне, мне очень приятно по-новому открывать для себя Россию. Честно говоря, меня правда поражает красота России. Здесь правда очень много красивых и милых городов.

– В чём для тебя самое главное отличие Москвы от регионов?

– Пробки! В Москве с этим очень большие трудности возникали. Куда бы ни поехал, обязательно попадёшь в пробку. В других городах почти не бывает таких проблем, — приводит слова Гайча Legalbet.

Гайч был арендован самарской командой в конце лета. За этот период нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Аргентинец является футболистом ЦСКА с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

