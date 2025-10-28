Боков: у «Локомотива» сошлись звёзды, но подтверждать это надо не одной игрой

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне. После 13 туров Мир РПЛ железнодорожники набрали 27 очков и занимают второе место. Московская команда расположилась на второй строчке в квартете D Фонбет Кубка России после завершения стадии группового этапа Пути РПЛ.

«Молодые ребята «Локомотива» привыкли. У команды есть костяк. Тренер у них тоже молодой. Звёзды сошлись, но подтверждать это надо не одной игрой. Чемпионат длинный, есть и Кубок России, где серьёзная выкладка. Команды меняют составы, но многие ребята, которые играют в РПЛ, получают игровое время и в Кубке. Выиграет чемпионат тот, кто проведёт его ровно», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

