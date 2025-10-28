Нуну Мендеш: я был не очень силён в защите, Энрике мне очень помог

23-летний фланговый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о своей игре в обороне и влиянии, которое оказал на данный аспект главный тренер команды Луис Энрике.

«Поначалу я был не очень силён в защите. Луис Энрике это заметил и очень помог мне в этом. Раньше, в защите один на один, было немного сложно, потому что думал только об атаке. Но он сказал мне: ты должен лучше защищаться, тогда я дам тебе свободу атаковать», — приводит слова Мендеша AFP.

Мендеш перешёл в «ПСЖ» из «Спортинга» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.