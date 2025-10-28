Мбаппе не считает весомым отрыв «Реала» от «Барселоны» в пять очков в Ла Лиге
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что «сливочным» не стоит терять концентрацию после победы в матче с «Барселоной» (2:1), в результате чего их отрыв от каталонской команды в турнирной таблице Ла Лиги увеличился до пяти очков.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Разница всего лишь пять очков. Нужно продолжать в том же духе. Энергия команды [в матче с «Барселоной»] была на высоте», — сказал Мбаппе после «эль класико».
После 10 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 27 очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали 22 очка и располагаются на второй строчке. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Валенсией» (1 ноября), а «блауграна» — с «Эльче» (2 ноября).
