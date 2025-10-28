Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе не считает весомым отрыв «Реала» от «Барселоны» в пять очков в Ла Лиге

Мбаппе не считает весомым отрыв «Реала» от «Барселоны» в пять очков в Ла Лиге
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что «сливочным» не стоит терять концентрацию после победы в матче с «Барселоной» (2:1), в результате чего их отрыв от каталонской команды в турнирной таблице Ла Лиги увеличился до пяти очков.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Разница всего лишь пять очков. Нужно продолжать в том же духе. Энергия команды [в матче с «Барселоной»] была на высоте», — сказал Мбаппе после «эль класико».

После 10 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 27 очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали 22 очка и располагаются на второй строчке. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Валенсией» (1 ноября), а «блауграна» — с «Эльче» (2 ноября).

Материалы по теме
У Мбаппе 12 голов в играх с «Барселоной» — больше в XXI веке только у Роналду и Бензема

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android