Мбаппе не считает весомым отрыв «Реала» от «Барселоны» в пять очков в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что «сливочным» не стоит терять концентрацию после победы в матче с «Барселоной» (2:1), в результате чего их отрыв от каталонской команды в турнирной таблице Ла Лиги увеличился до пяти очков.

«Разница всего лишь пять очков. Нужно продолжать в том же духе. Энергия команды [в матче с «Барселоной»] была на высоте», — сказал Мбаппе после «эль класико».

После 10 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 27 очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали 22 очка и располагаются на второй строчке. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Валенсией» (1 ноября), а «блауграна» — с «Эльче» (2 ноября).

