Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 28 октября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 октября, состоялся матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча шестого раунда Пути регионов Кубка России на 28 октября:

«Челябинск» — «КАМАЗ» — 0:0 (3:4 пен.).

Отметим, благодаря этой победе «КАМАЗ» сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с «Крыльями Советов».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android