Главная Футбол Новости

Тотти — о Спаллетти: он станет отличным приобретением для «Ювентуса»

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти высказался о Лучано Спаллетти, который является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».

«Знаю, что он один из кандидатов на эту должность. Думаю, он станет отличным приобретением для «Ювентуса». Лучано сильный, преданный своему делу тренер, который стремится к успеху, где бы он ни оказался. «Ювентус» провернёт отличную сделку, подписав его», — приводит слова Тотти Calciomercato.

Ранее Спаллетти работал в «Роме», «Зените», «Интере», «Наполи» и сборной Италии.

«Ювентус» после восьми туров Серии А нынешнего сезона набрал 12 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

