Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Футбол Новости

Месси назвал величайших атлетов из других видов спорта

Чемпион мира, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о величайших атлетах из других видов спорта.

«Для нас, аргентинцев, Марадона был величайшим кумиром и источником восхищения. Пускай я был ещё маленьким и не видел многие из его игр вживую, Диего преодолел все рамки.

Говоря о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом. Я также восхищаюсь такими теннисистами, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович. Они втроём подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Долгая борьба за звание лучшего и тесная конкуренция сделала их невероятными спортсменами.

Наверное, я забыл упомянуть многих, но если выделить ещё нескольких, назвал бы баскетболистов Леброна [Джеймса], Стефа [Карри]. Я очень восхищаюсь ими. Думаю, они глубоко понимают игру, каждый из них по-своему вывел баскетбол на новый уровень», – сказал Месси в интервью NBC News.

