Канищев: после Романцева в «Спартаке» каждый год всех тренеров пытаются сразу снять

Канищев: после Романцева в «Спартаке» каждый год всех тренеров пытаются сразу снять
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне, а также регулярной смене тренеров в клубе.

«В «Спартаке» на протяжении всей постсоветской жизни после ухода Романцева, когда стали приглашать иностранцев, каждый год всех пытаются сразу снять. Там такая очередь стоит из желающих попасть на работу в «Спартак». Они подогревают эти ситуации. На самом деле, да, «Спартак» играет неровно, но для того чтобы команда показывала стабильность, должен быть более качественный подбор футболистов. Например, как в «Зените». Здесь каждый год кого-то приглашают, потом продают. Плохо работает селекционный отдел, а всё валят на тренера, который работает с имеющимся материалом. Эмоциональное поведение в матчах? Мы все разные. Семак раньше тоже был спокойным, выдержанным и улыбчивым. А посмотрите сегодня на Семака — злой, всё время скандалит с судьями, чем-то недоволен. Тренерская доля очень сложная», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

