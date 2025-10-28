Марко Матерацци высказался о симуляции Бускетса в 2010 году в матче «Барселона» — «Интер»

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци высказался о симуляции экс-полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса в матче между командами в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2009/2010, из-за чего красную карточку получил хавбек чёрно-синих Тьяго Мотта.

«Да, помню, было такое. Мы сразу это увидели. Тиаго в том эпизоде не сделал ничего криминального, но по итогу он не сыграл в финале. Не хочу говорить ничего плохого о Серхио, потому что он легендарный игрок. Да, в тот момент он поступил именно так. Но нужно говорить, что проблема была не в Бускетсе, а в судье – это его ошибка. Это футбол. Лично для меня всё, что происходит на поле, остаётся на поле», — сказал Матерацци в программе DASH в сообществе Okko Спорт во «ВКонтакте».

Напомним, после победы над сине-гранатовыми «Интер» в финале турнира обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0.