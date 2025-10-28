«Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» на € 15+5 млн за 21-летнего хавбека — ESPN

«Зенит» сделал предложение «Палмейрасу» о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Аллана Элиаса. Сине-бело-голубые могли заплатить € 15 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Об этом сообщает бразильский ESPN.
По информации источника, клуб из Сан-Паулу отказался от указанного предложения «Зенита», поскольку считает, что с продажи Аллана можно выручить € 30 млн. Подчёркивается, что интерес к бразильскому хавбеку также проявляет английский «Брайтон».
Аллан выступает за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: