«Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» на € 15+5 млн за 21-летнего хавбека — ESPN

«Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» на € 15+5 млн за 21-летнего хавбека — ESPN
«Зенит» сделал предложение «Палмейрасу» о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Аллана Элиаса. Сине-бело-голубые могли заплатить € 15 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Об этом сообщает бразильский ESPN.

По информации источника, клуб из Сан-Паулу отказался от указанного предложения «Зенита», поскольку считает, что с продажи Аллана можно выручить € 30 млн. Подчёркивается, что интерес к бразильскому хавбеку также проявляет английский «Брайтон».

Аллан выступает за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

