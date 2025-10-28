Поконьоли — о Погба: Поль близок к возвращению в состав «Монако»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли рассказал о том, когда французский полузащитник его команды Поль Погба сможет вернуться после травмы.

«Поль близок к возвращению в состав. Я говорил, что эта неделя позволит ответить ещё на несколько вопросов. Мы каждый день в процессе. На данный момент всё идёт хорошо. Я ожидаю, что пройдёт немного времени и мы сможем снова увидеть его в составе. Когда он вернётся, нам предстоит оценить, каким игроком он является сейчас. Тем, что играл за «Манчестер Юнайтед» или тем, который был в «Ювентусе», — приводит слова Поконьоли Footmercato.

Погба получил растяжение мышцы правого бедра, так и не сыграв ни одного матча за «Монако». Последний раз футболист выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го он сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче с «Эмполи».