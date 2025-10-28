Владимир Путин поздравил Гаджи Гаджиева с 80-летием

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил футбольного тренера Гаджи Гаджиева с 80-летием. На текущий момент Гаджиев занимает должность президента махачкалинского «Динамо».

«Уважаемый Гаджи Муслимович, поздравляю вас с 80-летним юбилеем.

Талантливый тренер-педагог, вы прошли большой профессиональный путь, внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений.

Проявили себя на научном поприще и как практик, чья повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, чтобы настроить воспитанников на борьбу и победу, не раз помогали игрокам добиться достойных результатов.

Заслужили признание коллег и болельщиков. Ваша многолетняя преданность избранному делу и призванию достойны глубокого уважения.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на посту президента махачкалинского «Динамо», — отмечалось в тексте поздравления, которое зачитал глава Республики Дагестан Сергей Меликов на торжественном вечере в честь юбилея Гаджиева. Данное поздравление опубликовано в телеграм-канале администрации главы Республики Дагестан.

