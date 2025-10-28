Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рано или поздно станет лучшим игроком сборной Англии». Гвардиола — о вратаре Траффорде

«Рано или поздно станет лучшим игроком сборной Англии». Гвардиола — о вратаре Траффорде
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о запасном вратаре «горожан» Джеймсе Траффорде.

«Могу лишь сказать, мы рады, что он с нами. Он должен быть готов к тому, что он понадобится нам в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. У нас невероятный вратарь, который рано или поздно станет лучшим игроком сборной Англии», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Траффорд перешёл в «Ман Сити» 29 июля 2025 года из «Бёрнли» за £ 27 млн (€ 30,7 млн). 23-летний голкипер, являющийся воспитанником клуба, провёл четыре матча в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча.

Материалы по теме
Гвардиола высказался об игре Доннаруммы в матче АПЛ с «Брентфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android