«Рано или поздно станет лучшим игроком сборной Англии». Гвардиола — о вратаре Траффорде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о запасном вратаре «горожан» Джеймсе Траффорде.

«Могу лишь сказать, мы рады, что он с нами. Он должен быть готов к тому, что он понадобится нам в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. У нас невероятный вратарь, который рано или поздно станет лучшим игроком сборной Англии», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Траффорд перешёл в «Ман Сити» 29 июля 2025 года из «Бёрнли» за £ 27 млн (€ 30,7 млн). 23-летний голкипер, являющийся воспитанником клуба, провёл четыре матча в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча.