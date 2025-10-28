Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Чернов высказался о возможном возвращении в «Спартак» зимой

Никита Чернов высказался о возможном возвращении в «Спартак» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. Напомним, права на Чернова принадлежат красно-белым, за «Крылья» он выступает в аренде.

— Видел новости, что Станкович может быть уволен?
— Не смотрю новости.

— Но есть мысль вернуться в «Спартак» зимой, если будет новый тренер?
— С такими результатами, которые у «Крыльев» сейчас, хочется максимально помочь команде, которая мне небезразлична. Весь фокус на «Крыльях», туда не смотрю пока вообще, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак», набравший 22 очка, занимает шестое место.

Материалы по теме
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android