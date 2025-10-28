Никита Чернов высказался о возможном возвращении в «Спартак» зимой

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. Напомним, права на Чернова принадлежат красно-белым, за «Крылья» он выступает в аренде.

— Видел новости, что Станкович может быть уволен?

— Не смотрю новости.

— Но есть мысль вернуться в «Спартак» зимой, если будет новый тренер?

— С такими результатами, которые у «Крыльев» сейчас, хочется максимально помочь команде, которая мне небезразлична. Весь фокус на «Крыльях», туда не смотрю пока вообще, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак», набравший 22 очка, занимает шестое место.