Экс-президент «Барселоны» Гаспар жёстко высказался в адрес Карвахаля

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар жёстко высказался в отношении капитана мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после ссоры футболиста с нападающим сине-гранатовых Ламином Ямалем.

«Кто, чёрт возьми, такой Карвахаль? Он был отличным игроком, но теперь с ним покончено. Зачем Ламину звонить ему, если высказывания даже не были произнесены в его адрес?» — приводит слова Гаспара Sport.es

Ранее Ямаль обвинил мадридский клуб в том, что они жульничают и жалуются. Карвахаль после победы «Реала» обратился к игроку «Барселоны» с призывом замолчать с помощью недвусмысленного жеста. Игроки отписались в соцсетях друг от друга.