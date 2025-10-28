Экс-тренер «Спартака» Абаскаль поддержал Бабича, получившего серьёзную травму

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил слова поддержки защитнику красно-белых Срджану Бабичу, получившему разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Фото: Из личного архива Гильермо Абаскаля

«Много сил и успешной операции. Поддерживаем тебя из Мексики», — написал Абаскаль в своём аккаунте в социальной сети. При этом испанский специалист приложил фото, на котором он и другие экс-представители тренерского штаба красно-белых держат футболку Бабича.

Бабич выступает в составе московского клуба с лета 2023 года. Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. С минувшего лета он возглавляет мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

