Аль-Охдуд — Аль-Хиляль, результат матча 28 октября 2025, счет 0:1, 1/8 финала Кубка Короля 2025/2026

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Охдуд» в 1/8 финала Кубка Короля
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Охдуд» из Наджрана и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Игра проходила на стадионе «Принц Хатлул» (Наджран, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Кубок Короля . 1/8 финала
28 октября 2025, вторник. 18:10 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Леонардо – 45+3'    

Единственный гол в матче забил нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо в конце первого тайма на 45+3-й минуте. Бразильский форвард реализовал пенальти.

В предыдущем раунде турнира «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Адалу» со счётом 1:0, а «Аль-Охдуд» выбил из турнира «Аль-Раед» с аналогичным счётом.

Календарь матчей Кубка Короля сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Короля сезона-2025/2026
«Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Иттихада» в матче 6-го тура Про-Лиги
