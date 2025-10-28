«Аль-Хиляль» победил «Аль-Охдуд» в 1/8 финала Кубка Короля

Завершился матч 1/8 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Охдуд» из Наджрана и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Игра проходила на стадионе «Принц Хатлул» (Наджран, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо в конце первого тайма на 45+3-й минуте. Бразильский форвард реализовал пенальти.

В предыдущем раунде турнира «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Адалу» со счётом 1:0, а «Аль-Охдуд» выбил из турнира «Аль-Раед» с аналогичным счётом.