Тони Кроос призвал не осуждать Винисиуса, разозлившегося из-за замены в «эль класико»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, разозлившегося из-за замены на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Узнав о замене, бразилец начал эмоционально жестикулировать и сразу же ушёл в подтрибунное помещение, однако затем вернулся на скамейку запасных.

«Когда ты проводишь выдающийся матч, особенно в такой игре, как эта, не испытываешь радости из-за замены. Мне тоже никогда не нравилось, когда меня заменяли. Но, честно говоря, я никогда сразу не уходил в раздевалку.

Всегда можно судить со стороны, но важно помнить, что никто, кроме тех, кто участвует в «эль класико» перед 80 000 зрителями при счёте 2:1, не знает, чего хочет больше всего — уйти или остаться. Никто не может судить об этих эмоциях или даже представить их. Те же, кто судят, просто не могут поставить себя на место Винисиуса.

Понимаю его гнев, как вы могли видеть, он проявил его не лучшим образом. Тем не менее хочу отметить, что оказаться в такой ситуации во время матча — это исключительный эмоциональный опыт. Я сталкивался с этим много раз, так что не стоит относиться ко всему так серьёзно. Тренеры обычно тоже так не делают. Особенно те, которые ранее играли в футбол», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

