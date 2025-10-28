Слот пропустил пресс-конференцию перед матчем «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот пропустил пресс-конференцию перед матчем «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги, который состоится 29 октября на стадионе «Энфилд», сообщает The Sun.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Находящийся в тяжёлом положении тренер английского клуба решил отказаться от мероприятия на фоне невыразительного выступления своей команды в последних матчах.
Действующий чемпион Англии проиграл четыре матча чемпионата подряд: «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Также «Ливерпуль» потерпел поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:1).
