Слот пропустил пресс-конференцию перед матчем «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот пропустил пресс-конференцию перед матчем «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги, который состоится 29 октября на стадионе «Энфилд», сообщает The Sun.

Находящийся в тяжёлом положении тренер английского клуба решил отказаться от мероприятия на фоне невыразительного выступления своей команды в последних матчах.

Действующий чемпион Англии проиграл четыре матча чемпионата подряд: «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Также «Ливерпуль» потерпел поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:1).