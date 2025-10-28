Пиняев: если всю жизнь проиграю в «Локомотиве», буду считать свою карьеру успешной

20-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о потенциальном продолжении карьеры в Европе.

— Если я всю жизнь проиграю в «Локомотиве», на 100% буду счастлив и буду считать свою карьеру успешной. Но если так сложится, что у меня появится хорошее предложение, пойму, что я интересен клубу и смогу себя там показать, тоже это стану с удовольствием рассматривать и буду рад, если у меня получится в европейской команде.

— В какой чемпионат бы хотелось поехать?

— Мне кажется, в Англию тяжело ехать из-за того, что там правда роботы, там другой уровень нагрузки, объективно тяжелее там играть. Наверное, из тех, что есть – это Испания, понятно, более доступна моим качествам.

— А клуб?

— Ну клубы каждые там два−три года плюс−минус меняются, что будет через 5−10 лет – никто не знает.

— Испанский начал учить?

— Испанский чуть-чуть, я одно время начинал учить, потом приостановил, — сказал Пиняев на YouTube-канале First&Red.

Пиняев выступает в составе «Локомотива» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: