Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака» 2012 года

Арсений Аршавин, сын бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина, стал чемпионом летнего первенства Москвы в составе «Спартака» 2012 года рождения.

«Команда «Спартак» 2012 года рождения, за которую играет Арсений, стала чемпионом летнего первенства Москвы. Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы.

За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи.

Награждали победителей в минувшие выходные перед игрой «Спартак» — «Оренбург» на «Лукойл Арене». После вручения медалей на стадионе победители совершили круг почёта с кубком, как взрослые футболисты, перед трибунами болельщиков.

Большое спасибо нашему тренерскому составу за подготовку и поддержку! К тому же команда у нас не только сильная, но и дружная. Поздравляю ребят — они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей в их выборе и начинаниях. Настоящая команда во всех смыслах слова», — поделилась подробностями в своём телеграм-канале Юлия Барановская, мать Арсения Аршавина и бывшая жена Андрея Аршавина.

Напомним, Андрей Аршавин трижды выигрывал Мир РПЛ в составе «Зенита».

