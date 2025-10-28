Скидки
Тренер «Арсенала» Артета — о Кубке лиги: на данный момент — это самый важный турнир

Тренер «Арсенала» Артета — о Кубке лиги: на данный момент — это самый важный турнир
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с «Брайтоном» высказался о значимости турнира. Встреча пройдёт в среду, 29 октября, на стадионе «Эмирейтс».

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«На данный момент — это самый важный турнир, потому что именно он у нас впереди. Мы давно не выигрывали Кубок лиги, если хотим изменить это, всё начинается завтра. Чтобы пройти «Брайтон», нужно сыграть на высоком уровне», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На посту главного тренера «пушкарей» Артета выигрывал Кубок Англии (сезон-2019/2020) и дважды Суперкубок страны в 2020 и 2023 годах.

