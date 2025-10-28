Скидки
Пиняев объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сделал выбор между вингером «Барселоны» Ламином Ямалем и экс-нападающим «блауграны» Лионелем Месси. Также российский игрок поделился мнением о бывшем футболисте мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

— Месси или Ямаль?
— Месси. Ямалю рано пока. Месси 20 лет на этом уровне играл.

— Ты считаешь, что Месси самый лучший футболист?
— 100%.

— Не Роналду?
— Криштиану – уникум работоспособности, нужно отдать должное. А Месси — талант, который баснословный, но при этом Месси тоже не халтурил. Есть вот Неймар. А есть Месси, который тоже всегда был профессионален, помимо этого суперталантливый, уникален, ну просто космос, — сказал Пиняев на YouTube-канале First&Red.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За этот период в составе взрослой команды сине-гранатовых он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами. На текущий момент Месси является футболистом «Интер Майами».

