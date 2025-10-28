«У нас нет первого номера». Артета — о вратарях «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с «Брайтоном» рассказал о влиянии на команду запасного вратаря Кепы Аррисабалаги.

«У нас нет первого номера. Каждый должен заслужить место. Давид Райя был великолепен, но Кепа приехал готовым к конкуренции. Его отношение к делу — пример для всех. Он выиграл всё, играл в «Реале», «Челси», за сборную, при этом каждый день работает так, будто это самая важная тренировка в жизни. Если завтра выйдет — уверен, сыграет отлично.

Их взаимодействие и атмосфера в группе вратарей особенные. Это уникальная среда, Кепа действительно помог поднять общий уровень», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Испанский голкипер, перешедший из «Челси», провёл один матч в нынешнем сезоне, отыграв «на ноль» во встрече с «Порт Вейлом» (2:0) в Кубке лиги.