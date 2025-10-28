Энрике — о Бералдо: у него большой опыт и уверенный характер

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 21-летнем защитнике своей команды Лукасе Бералдо перед матчем 10-го тура французской Лиги 1, в котором парижский клуб встретится с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.

«Бералдо очень молод, но у него большой опыт и уверенный характер. Я им доволен. Сейчас он играет не так много, как хотелось бы. Но сложно быть важным игроком для «ПСЖ» при существующей конкуренции», — приводит слова Энрике Get French Football News.

В нынешнем сезоне игрок провёл шесть матчей за клуб во французской Лиге 1 и отметился одним забитым мячом.