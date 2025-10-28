Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике — о Бералдо: у него большой опыт и уверенный характер

Энрике — о Бералдо: у него большой опыт и уверенный характер
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 21-летнем защитнике своей команды Лукасе Бералдо перед матчем 10-го тура французской Лиги 1, в котором парижский клуб встретится с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бералдо очень молод, но у него большой опыт и уверенный характер. Я им доволен. Сейчас он играет не так много, как хотелось бы. Но сложно быть важным игроком для «ПСЖ» при существующей конкуренции», — приводит слова Энрике Get French Football News.

В нынешнем сезоне игрок провёл шесть матчей за клуб во французской Лиге 1 и отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
Луис Энрике рассказал о конкуренции Шевалье и Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android