Энрике — о Бералдо: у него большой опыт и уверенный характер
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 21-летнем защитнике своей команды Лукасе Бералдо перед матчем 10-го тура французской Лиги 1, в котором парижский клуб встретится с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бералдо очень молод, но у него большой опыт и уверенный характер. Я им доволен. Сейчас он играет не так много, как хотелось бы. Но сложно быть важным игроком для «ПСЖ» при существующей конкуренции», — приводит слова Энрике Get French Football News.
В нынешнем сезоне игрок провёл шесть матчей за клуб во французской Лиге 1 и отметился одним забитым мячом.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
21:15
-
21:15
-
21:05
-
20:56
-
20:54
-
20:53
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:26