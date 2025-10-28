Скидки
Экс-игрок «Сочи» Нобоа высказался о результатах команды в РПЛ

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о результатах черноморского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Трудно сказать что-то по поводу «Сочи». Ситуация очень сложная. Они проиграли много матчей. Мы, болельщики «Сочи», ждём результатов получше. Но трудно найти футболистов, которые будут лидерами, смогут помочь команде. Только время покажет, хороший Осинькин или плохой. Игроки должны помочь ему», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 матчей «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ. У команды Игоря Осинькина всего две победы в этом сезоне.

