Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, как он относится к потенциальному ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— Кстати, в контексте молодых россиян. Вы слышали, что в РПЛ хотят ужесточить лимит на легионеров?

— Да.

— Как вам это ограничение?

— Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу. Например, возьмём Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян. По мне — команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем? Лимит — это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров, возьмите трёх топовых. Чтобы люди сказали ― вау, какой игрок», — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, когда Алвес вернётся после травмы

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: