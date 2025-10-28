Пиняев объяснил, почему выбрал бы участие в финале Лиги чемпионов вместо титула РПЛ

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев принял участие в футбольном блиц-опросе, в рамках которого сделал выбор между участием в финале Лиги чемпионов и выигрышем титула Мир Российской Премьер-Лиги.

— Теория или силовая?

— Силовая.

— 20 голов или 20 ассистов?

— Голов.

— Чемпионство в РПЛ или финал Лиги чемпионов?

— Давай финал Лиги чемпионов, потому что если ты вышел в финал Лиги чемпионов, то ты чемпионом должен быть в своей лиге.

— Комличенко или Воробьёв?

— Оба, смотря под планы игры, — сказал Пиняев на YouTube-канале First&Red.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 27 очков и занимают второе место.

Пиняев выступает в составе «Локомотива» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

